Беглов отметил вклад Росгвардии в обеспечение безопасности на выборах и международных форумах

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником на торжественном собрании 27 марта, сообщила пресс-служба Смольного.

В своей речи градоначальник отметил, что в 2024 году в городе прошло более тысячи мероприятий, безопасность которых обеспечивала Росгвардия.

"В минувшем году вместе с другими органами правопорядка, выполняя поручение президента и приказы командования, вы уверенно обеспечивали безопасность в Петербурге в ходе избирательных кампаний всех уровней. Четко и слаженно действовали при проведении крупнейших международных форумов. Там, где бойцы Росгвардии, там всегда порядок", - заявил Беглов.

В 2025 году в Северной столице тоже пройдет немало крупных мероприятий. В их числе парад в честь 80-летия Победы, "Алые паруса", ПМЭФ, Военно-морской парад. "Почти до сентября в Петербурге проходят крупнейшие государственные и международные мероприятия. Это большое большая честь и знак доверия всему силовому блоку и нашему городу", – считает губернатор.

Отметил Беглов и работу силовиков при задержании подозреваемых в особо тяжких преступлениях.

Также во время торжественного собрания росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции, были вручены медали "За проявленную доблесть" и "За боевые отличия" и памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт‑Петербурга".

фото с сайта Смольного