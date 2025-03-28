Парламенты Петербурга и Иркутской области подписали "дорожную карту" на два года

Спикер петербургского парламента Александр Бельский рассказал 28 марта о подписании "дорожной карты" к уже существующему соглашению с Законодательным собранием Иркутской области. Церемония состоялась в рамках визита делегации ЗакСа Северной столицы в регион.

Председатель назвал ключевой задачей на текущий момент "вывести межпарламентские отношения на новый уровень", в том числе благодаря обмену опытом. По его словам, представители Иркутской области проконсультироваться по поддержке участников СВО, по вопросам транспорта, экологии и молодежной политики. В свою очередь, ЗакС Петербурга рассчитывает на взаимодействие в таких сферах, как патриотизм, промышленность, образование, культура и спорт.

"Много общих целей у нас и в части сохранения наследия: например, в Иркутске, как и в Петербурге, есть район исторической застройки, который требует особого внимания", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Из сообщения на сайте ЗакСа Иркутской области следует, что "дорожная карта" предусматривает проведение рабочих встреч и круглых столов в 2025 и 2026 годах. Их посвятят вопросам формирования региональных бюджетов, бесплатной юридической помощи гражданам, патриотическому воспитанию и другим вопросам.









Фото: Законодательное собрание Петербурга

Подписание документа состоялось в рамках визита петербургской делегации в Иркутскую область. Кроме Бельского, в поездку отправились депутаты Валерий Гарнец и Павел Крупник. Накануне они посетили Иркутский авиационный завод и Знаменский монастырь в столице региона. Бельский сообщил, что находится "под впечатлением" от посещения авиазавода.

Андрей Казарлыга, фото: Александр Бельский / Telegram