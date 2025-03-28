Генконсульство подтвердило гибель трех жителей Выборга в Хургаде

Трое жителей Выборга погибли во время крушения батискафа у побережья Хургады в Египте 27 марта, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Генконсульство России. Администрация Выборгского района Ленобласти также подтвердила эту информацию.

В публикации администрации сообщается, что на борту батискафа "Синдбад" находилась в том числе многодетная семья Гордеевых из Выборга. Мать и двое детей погибли во время происшествия, отец и один из сыновей в данный момент находятся в больнице.

Представители администрации Выборгского района принесли соболезнования родственникам погибших и заявили, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Крушение батискафа произошло утром 27 марта у берегов Хургады. Судно направлялось на подводную экскурсию, на его борту находилось 45 туристов из России. По предварительным данным, батискаф якобы потерял герметичность, в него начала заливаться вода, из-за чего он начал тонуть.

По последним данным Генконсульства, в результате происшествия погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще семь пассажиров находятся в больнице. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру