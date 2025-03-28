Минюст признал иноагентом петербургского рэпера Артема Бровкова*

Министерство юстиции 28 марта пополнило список иностранных агентов. В реестр были включены четыре человека и один интернет-проект.

Так, список иноагентов пополнил петербургский рэпер Артем Бровков* из группы Krec, известный также как Fuze* или Fuze Krec*. В пояснениях Минюста указывается, что музыкант распространял материалы иностранных агентов и нежелательных организаций и недостоверные сведения о решениях российских властей и проживает за границей.

В реестр попала и член новгородского отделения партии "Яблоко" Ксения Черепанова**. По мнению Минюста, она, в частности, распространяла недостоверную информацию об избирательной системе страны.

Также список иноагентов пополнили правозащитница Ирина Щербакова***, интернет-проект "Объектив"**** и спортивный комментатор Александр Шмурнов*****, работавший в прошлом на телеканалах "Матч ТВ" и "НТВ-Плюс".

*Минюст включил Артема Бровкова в реестр иностранных агентов

**Минюст включил Ксению Черепанову в реестр иностранных агентов

*** Минюст включил Ирину Щербакову в реестр иностранных агентов

**** Минюст включил интернет-проект "Объектив" в реестр иностранных агентов

***** Минюст включил Александра Шмурнова в реестр иностранных агентов

фото ЗАКС.Ру