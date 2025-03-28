Река в Невском районе окрасилась в красный цвет

Воды реки Мурзинки в Невском районе Петербурга приобрели красный оттенок из-за несанкционированного сброса сточных вод, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора 28 марта.

Помимо изменившегося цвета воды в реке инспекторы ведомства также зафиксировали сильный химический запах и следы загрязнения вдоль берега.

"Выпуск, по которому произошел сброс, находится на балансе АО "Экопром". Компания принимает на водоотведение стоки от абонентов промзоны "Обухово"", - сообщили в Росприроднадзоре.

В компании АО "Экопром" в свою очередь заявили ведомству, что причиной загрязнения реки мог стать несанкционированный сброс с использованием спецтехники неочищенных сточных вод в сети водоотведения.

Специалистам Росприроднадзора теперь предстоит изучить взятые из реки пробы, чтобы оценить последствия загрязнения.

Напомним, в 2019 году компанию "Экопром" оштрафовали на 1,14 млн рублей из-за того, что река Мурзинка приобрела фиолетовый цвет. В 2018 году та же компания была оштрафована на 150 тысяч рублей после того, как Мурзинка из-за загрязнения стала красной.

фото пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора