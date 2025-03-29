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Новости 15:47

Володин направил в профильный комитет проект о встречах депутатов с избирателями

фото ЗакС политика Володин направил в профильный комитет проект о встречах депутатов с избирателями

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин направил в комитет по госстроительству и законодательству законопроект об обязанности депутатов ежемесячно проводить встречи с избирателями, сообщила 29 марта пресс-служба нижней палаты парламента. Соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение депутатов накануне.

Сейчас депутаты Госдумы должны проводить встречи с избирателями не реже, чем один раз в полгода. Проектом предлагается уменьшить этот период до одного месяца.

Неисполнение обязанности по проведению приемов может повлечь за собой лишение парламентария имеющегося мандата. Законопроект возлагает решение о перечне оснований для этого на особый орган, определенный регламентом Госдумы.

"Если депутат не проводит приемы граждан, не встречается с избирателями, — то есть уклоняется от своей работы, — последуют дисциплинарные меры. Когда мы говорим о повышении эффективности парламента, начинать надо с себя", — заявил Володин.

Спикер также поделился мнением о том, что в России закончились времена, когда политики "приходили в Государственную Думу только за удостоверениями".

Авторами законопроекта выступил ряд депутатов и сенаторов. Помимо требования о проведении ежемесячных приемов избирателей, инициатива также содержит положения о компенсации расходов депутатов и сенаторов на транспорт, а также о классе предоставляемого им транспорта.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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