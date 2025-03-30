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Муниципал 11:20

Алексей Макаров привел муниципалов Московского района на экскурсию в ЗакС

фото ЗакС политика Алексей Макаров привел муниципалов Московского района на экскурсию в ЗакС

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Алексей Макаров организовал встречу с депутатами муниципальных советов Московского района, от которого он избирался в парламент. В мероприятии приняли участие муниципалы из МО "Новоизмайловское", МО "Пулковский меридиан" и МО "Московская застава". Также для них провели экскурсию по Мариинскому дворцу, чтобы новоизбранные представители местного самоуправления ознакомились с работой Заксобрания. 

"Обсудили ключевые вопросы работы на местах, наметили планы на будущее, обменялись опытом. <...> Такие встречи помогают укрепить взаимодействие между разными уровнями власти и эффективнее решать вопросы, важные для жителей города", - говорится в сообщении Макарова в его Telegram-канале от 28 марта. 

Судя по опубликованным фотографиям, ни один из глав упомянутых муниципальных образований на встрече с Макаровым не присутствовал, в том числе и брат парламентария, глава МО "Пулковский меридиан" Виктор Макаров. 

Константин Леньков / Фото из канала Алексея Макарова


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Макаров Алексей Алексеевич 
Макаров Виктор Алексеевич 




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