ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:15

Чиновник из правительства Архангельской области умер во время игры в хоккей

фото ЗакС политика Чиновник из правительства Архангельской области умер во время игры в хоккей

В возрасте 66 лет скончался заместитель администрации губернатора Архангельской области Владимир Ананьев. Ему стало плохо во время игры в хоккей 29 марта, сообщило издание 29.Ru. Смерть подтвердили в областной администрации. Ананьев принимал участие в матче в составе сборной правительства региона против местной команды Т-54. 

Как уточняют журналисты, через несколько минут после начала игры чиновник упал на лед и больше не поднимался. До этого никаких столкновений с другими игроками не было. Ананьева унесли с поля на носилках. 

Ананьев работал в областном правительстве с 2022 года. Согласно данным на сайте администрации, он также возглавлял департамент совершенствования государственного управления администрации губернатора и правительства Архангельской области. До этого он 25 лет проработал в прокуратуре.

Константин Леньков / Кадр из видео правительства Архангельской области


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 марта
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама