Чиновник из правительства Архангельской области умер во время игры в хоккей

В возрасте 66 лет скончался заместитель администрации губернатора Архангельской области Владимир Ананьев. Ему стало плохо во время игры в хоккей 29 марта, сообщило издание 29.Ru. Смерть подтвердили в областной администрации. Ананьев принимал участие в матче в составе сборной правительства региона против местной команды Т-54.

Как уточняют журналисты, через несколько минут после начала игры чиновник упал на лед и больше не поднимался. До этого никаких столкновений с другими игроками не было. Ананьева унесли с поля на носилках.

Ананьев работал в областном правительстве с 2022 года. Согласно данным на сайте администрации, он также возглавлял департамент совершенствования государственного управления администрации губернатора и правительства Архангельской области. До этого он 25 лет проработал в прокуратуре.

Константин Леньков / Кадр из видео правительства Архангельской области