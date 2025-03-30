ЗакС купит тираж книг по 41 тысяче рублей за каждую

Петербургский парламент собирается приобрести 20 подарочных книг "Народы России: Иллюстрации из альбома Ф. X. Паули "Этнографическое описание народов России". Стоимость одного издания в кожаном переплете оценили в 41 тысяч рублей. Всего на закупку собираются потратить 820 тысяч рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Поставщиком книг стал индивидуальный предприниматель Сергей Шестаков. В распоряжении городского парламента книги должны появиться до конца 2025 года. В аукционной документации подарочное репринтное издание значится как сувенирная продукция.

Сам альбом, согласно интернет-площадкам по продаже книг, был издан Императорским русским географическим обществом в 1862 г. к тысячелетию Российского государства. К его созданию были привлечены выдающиеся художники-иллюстраторы. Издание предназначено для специалистов в области истории, этнографии и коллекционеров. Цены на книгу достигают 60 тысяч рублей за экземпляр.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру