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Новости 13:53

ЗакС купит тираж книг по 41 тысяче рублей за каждую

фото ЗакС политика ЗакС купит тираж книг по 41 тысяче рублей за каждую

Петербургский парламент собирается приобрести 20 подарочных книг "Народы России: Иллюстрации из альбома Ф. X. Паули "Этнографическое описание народов России". Стоимость одного издания в кожаном переплете оценили в 41 тысяч рублей. Всего на закупку собираются потратить 820 тысяч рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. 

Поставщиком книг стал индивидуальный предприниматель Сергей Шестаков. В распоряжении городского парламента книги должны появиться до конца 2025 года. В аукционной документации подарочное репринтное издание значится как сувенирная продукция. 

Сам альбом, согласно интернет-площадкам по продаже книг, был издан Императорским русским географическим обществом в 1862 г. к тысячелетию Российского государства. К его созданию были привлечены выдающиеся художники-иллюстраторы. Издание предназначено для специалистов в области истории, этнографии и коллекционеров. Цены на книгу достигают 60 тысяч рублей за экземпляр. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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