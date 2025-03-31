В Мурманске возбудили дело после стрельбы с крыши дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя 1981 года рождения, открывшего огонь с крыши дома в Мурманске вечером 30 марта, сообщили в пресс-службе ведомства. Ему вменяют посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). В результате работы силовиков, злоумышленник был обезврежен, пострадавших нет.

"Установлено, что в вечернее время 30 марта 2025 года находящийся на крыше дома 10 по проспекту Кольскому в Мурманске мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен", - говорится в сообщении СК по Мурманской области.

В ведомстве уточнили, что на месте стрельбы найдено две единицы оружия. Судя по видеозаписям, опубликованных СК, мужчина стрелял из охотничьего карабина и ружья. Также у него было несколько магазинов для карабина и упаковка патронов.

Сообщения о стрельбе появились в мурманских СМИ около 22:00. Через час губернатор региона Андрей Чибис в своих соцсетях подтвердил эту информацию. В 23:46 глава области сообщил, что стрелок обезврежен. Штурмом крыши занимались сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" Росгвардии.

Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что стрелявший не вступал в переговоры с силовиками. Его обезвредили снайперы - злоумышленник получил тяжелые ранения. Сейчас его мотивы выясняют в МВД.

Константин Леньков / Фото СК по Мурманской области