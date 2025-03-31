МО №15 могут переименовать

В социальных сетях МО "№15" начали обсуждать вопрос о смене названия муниципального образования. Жителям округа предлагается с помощью портала "Госуслуги" выбрать один из трех вариантов, либо предложить свой. Пока в голосовании представлено три потенциальных названия: "Суздальский", "Восточно-Шуваловский" и "Воронцовский". Все три имеют исторические корни. В муниципалитете отметили, что при определении "шорт листа" обращали внимание на историческую значимость, звучание и ассоциацию с географическими и культурными особенностями.

"В XVIII-XIX веках земли, на которых ныне расположено муниципальное образование МО 15 относились к двум крупным мызам Парголово, принадлежащей Шуваловым и Мурино, принадлежащей Воронцовым. Поэтому, среди проектных названий округа следует рассматривать такие как "Восточно-Шуваловский" и "Воронцовский". К западу, близ Суздальских озер в XVIII- XIX вв. располагалась Суздальская слобода, к названию которой восходит Суздальский проспект и знаменитый в советские годы универсам "Суздальский". Отсюда происходит еще один возможный вариант названия округа - "Суздальский ", - говорится в анонсе опроса.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру глава муниципального образования Сергей Виноградов отметил, что сейчас ведется лишь аналитическая работа, чтобы узнать отношение жителей к возможному переименованию. Он добавил, что ранее предложения о смене названия поступали от жителей в частном порядке. Опрос на ресурсах обратной связи будет продолжаться до 4 апреля. После этого сбор мнений будет проходить, скорее всего, в очном формате, чтобы узнать позицию тех, кто не пользуется интернетом. По предварительным планам, приблизиться к решению о смене названия МО получится к маю 2025 года.

- Посмотрим, какое количество жителей вообще вовлечены в эту историю. Пока это такая аналитическая работа, увидеть интерес к этой теме. И уже на основании полученных данных посмотрим, насколько это нужно. Это большая работа в дальнейшем по корректировке нормативно-правовых актов, внесению изменений в закон, - рассказал Виноградов.

Сам Виноградов признался, что его полностью устраивает нынешнее "номерное" название. Впрочем, из трех предложенных вариантов ему больше симпатичны "Суздальский" и "Воронцовский". Он подчеркнул, что при разработке вариантов привлекались эксперты из сферы истории и геральдики.

- Честно, могу сказать, мне нравится тот, что существует сейчас, но я понимаю, что такая тенденция по городу есть - хочется иметь название, основанное на каком-то территориальном принципе или культурном, - добавил муниципал.

В случае решения о смене названия МО, муниципальный совет должен будет обратиться с соответствующей инициативой в Законодательное собрание Петербурга. По словам Виноградова, подобный законопроект мог бы быть готов к концу 2025 года.

Отметим, изначально все муниципальные образования Петербурга имели номера, а не названия. Массовая волна переименования пришлась на конец 2010-х годов. Сейчас в Северной столице из 111 муниципальных образований только 7 сохранили "цифровые" названия.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру