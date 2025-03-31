Мурашко поддержал увеличение границ возраста молодежи

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи, сообщило 31 марта РИА "Новости". Верхнюю границу хотят поднять до 40 лет.

"Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю", — ответил Мурашко на вопрос РИА "Новостей".

На данный момент в соответствии с принятым в 2020 году федеральным законом "О молодежной политике в РФ" к молодежи относится группа населения в возрасте от 14 до 35 лет. До этого возрастной диапазон составлял от 14 до 30 лет. При этом в соответствии с классификацией ВОЗ к молодому поколению относятся лица от 18 до 44 лет.

Предложение поднять возраст молодежи в России до 40 лет высказал председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов в беседе с корреспондентом ТАСС. В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев заявил, что увеличивать возрастные рамки не стоит. По его мнению, для начала необходимо до конца разработать меры поддержки населения до 35 лет. При этом Глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что проработка вопроса о повышении верхней границы не идет ни на одном из уровней власти.

По мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Наталии Косихиной, увеличение возраста молодежи поспособствует улучшению демографической ситуации в стране. Соответствующее решение предоставит большему количеству молодых семей доступ к социальным проектам и льготам, что побудить их к рождению детей, считает она.

Анастасия Луценко, фото: unsplash