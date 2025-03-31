Петербургские депутаты внесли пять инициатив на рассмотрение комитета ПАСЗР

Депутат Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов 31 марта провел заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. Мероприятие прошло в Нарьян-Маре, центре Ненецкого автономного округа. От петербургского парламента в нем также приняли участие по видеосвязи депутаты Денис Четырбок и Александр Кущак.

Представители Заксобрания Петербурга внесли пять инициатив на рассмотрение комитета. Одна из них была посвящена обязательной консервации заброшенных зданий. В частности, парламентарии предлагают ввести ответственность для владельцев ветхих зданий, чтобы такие дома не становились объектом притяжения для "асоциальных элементов".

"Это ведёт к тому, что такие объекты становятся местами обитания асоциальных элементов, на такие пристанища поступают жалобы жильцов соседних домов. Отдельно следует остановиться на том, что и школьники любят исследовать подобного рода здания, периодически это заканчивается травмами, а иногда и летальными случаями. Встреча детей с асоциальными элементами также ни к чему хорошему не приведёт", - приводит слова Четырбока пресс-служба ЗакСа.

Другие предложения депутатов были связаны с работой молодежных парламентов, размещении размера наценки на социально-значимые товары при розничной торговле, а также освобождению лиц, прошедших службу в армии, от испытательного срока при трудоустройстве на работу в течение года после демобилизации.

Также сегодня в Нарьян-Маре трудился депутат Антон Рудаков. В отличии от коллег, он принимал участие в работе комитета по образованию, науке и высшей школе.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России - коллегиальный орган, в который входят все 11 региональных парламентов СЗФО. Основной целью структуры является выработка единых подходов в законотворческой работе и налаживание связей между субъектами страны. Возглавляет ассоциацию спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга