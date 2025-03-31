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Новости 20:12

Петербургские депутаты внесли пять инициатив на рассмотрение комитета ПАСЗР

фото ЗакС политика Петербургские депутаты внесли пять инициатив на рассмотрение комитета ПАСЗР

Депутат Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов 31 марта провел заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. Мероприятие прошло в Нарьян-Маре, центре Ненецкого автономного округа. От петербургского парламента в нем также приняли участие по видеосвязи депутаты Денис Четырбок и Александр Кущак

Представители Заксобрания Петербурга внесли пять инициатив на рассмотрение комитета. Одна из них была посвящена обязательной консервации заброшенных зданий. В частности, парламентарии предлагают ввести ответственность для владельцев ветхих зданий, чтобы такие дома не становились объектом притяжения для "асоциальных элементов". 

"Это ведёт к тому, что такие объекты становятся местами обитания асоциальных элементов, на такие пристанища поступают жалобы жильцов соседних домов. Отдельно следует остановиться на том, что и школьники любят исследовать подобного рода здания, периодически это заканчивается травмами, а иногда и летальными случаями. Встреча детей с асоциальными элементами также ни к чему хорошему не приведёт", - приводит слова Четырбока пресс-служба ЗакСа. 

Другие предложения депутатов были связаны с работой молодежных парламентов, размещении размера наценки на социально-значимые товары при розничной торговле, а также освобождению лиц, прошедших службу в армии, от испытательного срока при трудоустройстве на работу в течение года после демобилизации.  

Также сегодня в Нарьян-Маре трудился депутат Антон Рудаков. В отличии от коллег, он принимал участие в работе комитета по образованию, науке и высшей школе. 

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России - коллегиальный орган, в который входят все 11 региональных парламентов СЗФО. Основной целью структуры является выработка единых подходов в законотворческой работе и налаживание связей между субъектами страны. Возглавляет ассоциацию спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга


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Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Кущак Александр Иванович 
Рудаков Антон Юрьевич 
Четырбок Денис Александрович 




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