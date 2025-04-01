Хорт пообещал представить к награде петербуржцев за спасение ребенка при пожаре

Глава Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт в своих соцсетях рассказал, что районная администрация представит к медалям МЧС "За спасение при пожаре" группу мужчин, которые помогли ребенку спастись при пожаре на улице Корнея Чуковского. Инцидент произошел 31 марта. В социальных сетях распространился видеоролик, на котором неравнодушные жители с помощью натянутого одеяла поймали несовершеннолетнего, выпрыгнувшего с третьего этажа жилого дома.

"Обязательно поблагодарим мужчин, проявивших неравнодушие, от администрации Красногвардейского района, а также представим к медалям МЧС России "За спасение на пожаре", - написал Хорт в своих соцсетях.

По информации чиновника, горел балкон однокомнатной квартиры. Пожарные оперативно прибыли на место горения и потушили пожар. Ребенок был в квартире один. Сейчас он госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

Отметим, также о необходимости наградить людей, спасших ребенка, говорил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь. Он пообещал от себя лично и от "Народного фронта", руководителем исполкома которого он является, поощрить неравнодушных.

Константин Леньков / Фото из канала Андрея Хорта