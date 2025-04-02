Бельский пообещал купить новую шляпу Боярскому после победы "Зенита"

Председатель Законодательного собрания Петербурга, президент городской федерации футбола Александр Бельский сообщил ЗАКС.Ру, что готов купить актеру Михаилу Боярскому новую шляпу в случае, если футбольный клуб "Зенит" станет чемпионом в 2025 году.

— Если будет такая радость, что "Зенит" победит, в чем мы уверены, Михаилу Сергеевичу придется съесть свою шляпу — обещаю, что куплю ему новую, чтобы он не остался без шляпы. Он так же, как и "Зенит", является символом нашего города, - сказал Бельский.

Народный артист России Михаил Боярский в интервью агентству ТАСС заявил, что готов съесть свою шляпу, если команда "Зенит", преданным поклонником которой он является, станет чемпионом в 2025 году.

Отметим, "Зенит" ежегодно становится чемпионом России последние шесть лет.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру