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Новости 12:43

Бельский пообещал купить новую шляпу Боярскому после победы "Зенита"

фото ЗакС политика Бельский пообещал купить новую шляпу Боярскому после победы "Зенита"

Председатель Законодательного собрания Петербурга, президент городской федерации футбола Александр Бельский сообщил ЗАКС.Ру, что готов купить актеру Михаилу Боярскому новую шляпу в случае, если футбольный клуб "Зенит" станет чемпионом в 2025 году. 

— Если будет такая радость, что "Зенит" победит, в чем мы уверены, Михаилу Сергеевичу придется съесть свою шляпу — обещаю, что куплю ему новую, чтобы он не остался без шляпы. Он так же, как и "Зенит", является символом нашего города, - сказал Бельский.  

Народный артист России Михаил Боярский в интервью агентству ТАСС заявил, что готов съесть свою шляпу, если команда "Зенит", преданным поклонником которой он является, станет чемпионом в 2025 году. 

Отметим, "Зенит" ежегодно становится чемпионом России последние шесть лет. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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