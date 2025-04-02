Мартовские закупки Смольного: награды, фарфор и Межконфессиональная спартакиада

В минувшем марте администрация губернатора разместила на портале госзакупок 24 заявки на общую сумму 5,9 млн рублей. Это заметно ниже результатов февраля, когда общая сумма по 25 лотам превысила 35 млн рублей. Фактически в этот раз Смольный провел 23 конкурса, поскольку один из них пришлось объявлять повторно из-за отсутствия претендентов. Особый интерес в прошедшем месяце испытывали чиновники к проведению различных мероприятий — по ним объявили целых четыре закупки.

Больше всего в марте Смольный был готов потратить на изготовление наградных комплектов "За доблесть в спасении", исполнителей заманивали цифрой до 1,9 млн рублей. В реальности, однако же, итог оказался скромнее: победитель конкурса (им стало ООО "Го-Знак") согласился выполнить поставку 500 наборов за 344,7 тысячи рублей. В комплект входят знак отличия "из металла типа "мельхиор"", удостоверение и футляр с ложементом.

Впрочем, это не единственная мартовская закупка с заметной разницей между начальной и итоговой ценой. За поставку 21 сенсорного смесителя Смольный был готов отдать до 651,8 тысячи рублей, однако в итоге заплатит 166,2 тысячи. За эти деньги заказчик получит 15 изделий немецкой фирмы WasserKraft и еще шесть от датского производителя Damixa. В технической документации условием для изделий была обозначена способность работать от электрической сети или от батарей.

Также почти наполовину, со 120 тысяч до 69,2 тысяч рублей, уменьшилась по результатам конкурсных процедур стоимость закупки семян газонных трав. Исполнитель контракта поставит 100 кг смеси из пяти видов трав для подсева декоративного газона. В состав войдут семена овсяницы красной и овсяницы луговой, райграса однолетнего и пастбищного, а также мятлика лугового.

Питательный грунт и удобрения в мешках стоили 86,8 тысячи рублей — на 400 рублей меньше первоначальной стоимости закупки. За эти деньги Смольный получил 120 пакетов торфа и 10 мешков удобрений объемом по 50 литров каждый. Примечательно, что ценовые предложения обоих претендентов в рамках конкурсных процедур были до копейки идентичными.

Активность в подготовке списка закупок проявил отдел по связи с религиозными организациями администрации губернатора. Всего он разместил четыре закупки на общую сумму 1,7 млн рублей. В сопроводительной документации отсутствуют названия запланированных мероприятий, однако в половине случаев о сути заявок все же можно догадаться. Например, 672,5 тысячи рублей планируют потратить на проведение Межконфессиональной спартакиады. На проведение концерта "Казачий собор" изначально закладывали 610 тысяч рублей, проведение конкурса позволило уменьшить эту сумму до 455 тысяч рублей.

Спартакиаду рассчитывают провести в спортивном комплексе с площадкой для выполнения норм ГТО и с футбольным полем на искусственном покрытии. Исполнитель контракта должен будет предоставить 52 синих хлопковых футболки, подготовить афиши, баннеры и необходимое оборудование. В рамках двухдневного мероприятия запланированы два кофе-брейка, один для 250 человек, другой — для 25 человек. Также предполагается выездное просветительское мероприятие на 50 человек с обедом.

В свою очередь, концерт состоится на территории Крестовоздвиженского казачьего собора на Лиговском проспекте — именно его адрес указан в описании объекта закупки. Проведение однодневного мероприятия потребует монтажа сцены и поставки звукового оборудования. Гостей будут развлекать казачьими песнями и танцами, для этого на сцену выведут четыре коллектива с 5-10 артистами в каждом. В программе также предусмотрены мастер-классы и традиционная казачья трапеза на 100 персон. Угощать планируют узваром, пирожками и шулюмом из говядины.

На проведение еще двух мероприятий в Смольном предусмотрели 291,4 тысячи и 111,4 тысячи рублей соответственно. Первое из них растянется на пять дней, к участию в нем собираются привлечь 150 человек. Для них подготовят выездную экскурсию с двумя ведущими. В первые четыре дня кормить участников будут пищей, не содержащей животный белок. На пятый день сделают некоторое послабление: в меню появятся мясные блюда, но с уточнением о запрете использования свинины.

Последнее мероприятие продлится один день. Кормить 50 его участников будут блюдами с использованием халяльных или кошерных продуктов.

За поставку 600 вешалок-плечиков администрация заплатит 234 тысячи рублей, что ненамного меньше 247,7 тысяч, заявленных изначально. Пять аккумуляторов к садовой технике обошлись казне в 108,5 тысячи рублей. Кроме того, поставку журналов документации и спецблокнотов в Смольном оценили в 200,2 тысячи рублей, за запчасти для офисных кресел заплатят до 161,7 тысячи рублей.

Наконец, только со второй попытки администрации удалось заключить контракт на поставку фарфоровой посуды для доукомплектования имеющихся сервизов. Речь шла о 30 чайных парах из твердого и о 10 сухарницах из костяного фарфора, расписанных вручную под кобальтовую сетку. В первый раз закупка на сумму в 217,6 тысячи рублей не привлекла внимания поставщиков. Во второй раз на конкурс заявился один претендент, его и объявили победителем. Итоговая сумма контракта целиком соответствует изначально заявленной.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру