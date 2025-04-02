Смольный рассчитывает, что родившиеся в 2025 году будут жить более 76 лет

Ожидаемая продолжительность жизни петербуржцев, рожденных в 22025 году, должна будет составить 76,68 лет, такой показатель установлен в качестве целевого в проекте изменений в план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города на период до 2035 года. Подготовленный комитетом по экономической политике и стратегическому планированию документ опубликован 2 апреля на сайте Смольного для общественного обсуждения.

Как следует из пояснительной записки к проекту, в нем установлены ежегодные показатели по реализации стратегии на период 2025-2029 годов. В действующей редакции плана их нет, показатели установлены на 2019-2024, а также на 2030 и 2035 годы.

В целом, согласно проекту, ожидаемая продолжительность жизни при рождении должна будет только расти в следующие годы, составив 80 лет к 2030 году. При этом предполагается, что смертность снизится с 359,61 человек на 100 тысяч населения в 2025 году до 250 человек на 100 тысяч населения в 2030 году. Показатели младенческой смертности за тот же период должны будут уменьшиться с 3,8 до 3,43 детей на тысячу родившихся.

В Смольном также рассчитывают на то, что петербурженки станут больше рожать. Согласно планам, число родившихся на одну женщину детей должно будет увеличиться к 2030 году с 1,27 до 1,62.

Доля выпускников профессиональных образовательных учреждений, трудоустроившихся в первый год по их завершении, вырастет с 65,5 % в 2025-м до 68 % в 2030 году, рассчитывают авторы документа. За то же время доле горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, предстоит уменьшиться с 62 % до 56 %. При этом в документации она стабильно растет до 2029 года, достигая 72,5 %, после чего стремительно снижается сразу на 16,5 %.

Реальная заработная плата будет расти ежегодно более чем на 4 %, и только в 2030 году рост составит 3,5 %, следует из проекта. Параллельно будет уменьшаться доля горожан с доходами ниже прожиточного минимума. Если на 2025 год установлен показатель на уровне 4,32 % от общего количества жителей, то в 2030 году он должен будет составить 3,3 %.

Доля автомобильных дорог в городе, соответствующих нормативным требованиям, должна будет подняться за описываемый период с 71,2 % до 87 %. Отметим, что на 2024 год показатель устанавливался на уровне 84,6 %. В то же время доля горожан, проживающих в пешей доступности от станций метро, установлена на текущий год на уровне 37,6 %, а на 2030 год — на уровне 41,9 %.

В Смольном рассчитывают, что доля предпринимателей, позитивно оценивающих условия ведения бизнеса в городе, увеличится с 71 % в 2025 году до 80 % в 2030-м. Индекс физического объема ВРП должен будет вырасти со 102,9 % до 105 %.

Количество зарегистрированных преступлений, как ожидается, уменьшится в 2025-2030 годах с 1 223 до 883. Предполагается, что степень удовлетворенности граждан уровнем своей безопасности при этом также уменьшится с 85,6 % до 80 %. Зато с 63 % до 70 % увеличится доля горожан, позитивно оценивающих состояние межнациональных отношений в Петербурге.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру