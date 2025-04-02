Депутат МО "Шувалово-Озерки" Ененков почтил память военкора Владлена Татарского

Муниципальный депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков 2 апреля возложил цветы возле кафе на Университетской набережной в память о погибшем военкоре Владлене Татарском.

"Два года назад в Санкт-Петербурге на Университетской набережной прогремел взрыв, который унес жизнь ополченца, военкора и патриота Максима Фомина, известного также как Владлен Татарский. В эту трагичную годовщину возложил цветы к уже печально известному месту на Васильевском острове", - написал Ененков в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день цветы в память о погибшем журналисте приносили и другие петербуржцы, как сообщал телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, 2 апреля 2023 года на Университетской набережной прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате происшествия журналист погиб, а десятки присутствующих получили травмы разной степени тяжести. Статуэтку, начиненную взрывчаткой, в здание пронесла Дарья Трепова*. Позже выяснилось, что она действовала по указаниям "кураторов" из Украины. Суд признал Трепову* исполнительницей теракта. Она была приговорена к 27 годам колонии по статьям о теракте (ч. 3 ст. 205 УК), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК).

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр экстремистов и террористов

фото из Telegram-канала Евгения Ененкова