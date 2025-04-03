Прокуратура Ленобласти рассказала, как обезопасить детей дома

В социальных сетях прокуратуры Ленинградской области рассказали, каких правил стоит придерживаться родителям, чтобы предотвратить выпадение маленьких детей из окон в летний период. В ведомстве призвали устанавливать специальные замки на окна, чтобы оно могло открываться лишь на определенную ширину, не давая раскрыться целиком, а также не надеятся на москитные сетки - они не рассчитаны на вес ребенка. Кроме того, в прокуратуре рекомендуют провести с детьми разговор об опасности открытых окон и не оставлять ребенка без присмотра.

В надзорном ведомстве также предупредили родителей об ответственности. Действующее законодательство обязывает родителей следить за состоянием ребенка и заботиться о его физическом, духовном и нравственном развитии. В противных случаях родителям и опекунам может грозить административная или уголовная ответственность.

"Не пренебрегайте мерами безопасности и помните, что забота о детях — это не только право, но и обязанность каждого родителя. Будьте внимательны и осторожны, чтобы избежать трагических ситуаций", - призвали в прокуратуре.

Отметим, в подобных трагических случаях с летальным исходом правоохранительные органы квалифицируют такие инциденты как причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Фигурантами таких дел становятся родители, которые недосмотрели за ребенком.

Способы предотвращения выпадения детей из окон регулярно ищут в Государственной думе. Например, вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова обращалась к регионам с просьбой помогать семьям в установке блокираторов на окна. Также, согласно постановлению правительства, застройщики сейчас должны сдавать жилье с предустановленными блокираторами.

Фото ЗАКС.Ру