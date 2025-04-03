Трое человек пострадали в пожаре на судоремонтном заводе в Петрозаводске

Пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске произошел утром 3 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем Telegram-канале. Из-за происшествия глава Карелии Артур Парфенчиков отменил рабочую поездку.

По данным Парфенчикова, в пожаре пострадали трое человек, погибших нет. Пострадавших эвакуировали из горящего цеха. Охлопков заявил, что двое человек находятся в реанимации, их перевели на ИВЛ. Их состояние оценивается как тяжелое.

По данным ГУ МЧС по Республике Карелия, информация о пожаре поступила в службу около 10 утра. Горение происходило на строящемся производственном боксе, его площадь составила около 1,5 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Возгорание удалось локализовать к 11:26. Глава региона отметил, что спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров.

Парфенчиков добавил, что в связи с пожаром была отменена его рабочая поездка по Приладожью, ВКС и встреча с жителями Сортавалы будет перенесена. Глава Карелии отправился в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара. На место происшествия также выехал прокурор республики Дмитрий Харченков.

Прокуратура Республики Карелия организовала проверку в связи с пожаром. Ведомство собирается установить все обстоятельства происшествия и даст оценку мерам по обеспечению пожарной и промышленной безопасности, принятым на заводе. Как сообщил вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев, противопожарные системе в загоревшемся цехе не были введены в эксплуатацию.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод расположен в Петрозаводске на берегу Онежского озера. На данный момент количество сотрудников предприятия составляет более 500 человек.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации ГУ МЧС по Республике Карелия