Депутат Дмитриев предлагает переименовать "менеджеров" в "управленцев"

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Дмитриев подготовил проект обращение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением переименовать образовательные программы в высших учебных заведения по специальности "менеджмент" на "управление" или "руководство". Так парламентарий предлагает бороться с англицизмами и заимствованием слов из иностранного языка.

"С начала 1990-х годов наблюдается устойчивая тенденция использования заимствованных терминов, что, безусловно, может затруднять понимание содержания учебных материалов как студентами, так и преподавателями. Одним из наиболее ярких примеров такого заимствования является слово "менеджмент", которое активно используется в обозначении управленческих процессов и образовательных программ. Однако следует отметить, что в русском языке существуют синонимы для этого слова, такие как "управление" или "руководство", которые более точно отражают суть и специфику рассматриваемой области", - говорится в обращении, подготовленном Дмитриевым.

Депутат отмечает, что замена англицизма на русский синоним имеет ряд "важных преимуществ". По его мнению, это позволит "упростить восприятие материала", "сохранить языковую идентичность" и повысить профессиональную грамотность. Повышение профессиональной грамотности, согласно инициативе Дмитриева, заключается в развитии у студентов "способность к формулированию мыслей и понятий на русском языке".

Отметим, сам Дмитриев преподает в АНО ВО "Университет при МПА ЕВРАЗЭС" на кафедре управления и маркетинга. Читает курс по правовому обеспечению государственного и муниципального управления. Периодически принимает у студентов экзамены по менеджменту. В 2008 году он получил квалификацию "экономист-менеджер" в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса и экономики.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру