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Новости 15:12

Замглавврача больницы в ЛО задержали из-за подозрений в присвоении выплат участника СВО

фото ЗакС политика Замглавврача больницы в ЛО задержали из-за подозрений в присвоении выплат участника СВО

В Ленинградской области задержали заместителя главного врача больницы в Кировском районе, подозреваемого в мошенничестве (ст. 159 УК), сообщили в региональном управлении СК. По версии следствия, с декабря 2024 года по февраль 2025 года задержанный мог похитить 700 тысяч рублей, которые предназначались сотруднику Кировской клинической межрайонной больницы, который ушел на СВО. Следственные действия также проходили в администрации Красносельского района Петербурга. 

"Заместитель главного врача ГБУЗ ЛО "Кировская клиническая межрайонная больница" действуя совместно с неустановленными лицами, похитил  денежные средства в размере 700 000 рублей единовременной материальной помощи, предназначенной в соответствии с действующим законодательством для выплаты сотруднику ГБУЗ ЛО "Кировская клиническая межрайонная больница", заключившему контракт о прохождении военной службы, получив их на свое доверенное лицо и распорядившись по своему усмотрению", - говорится в сообщении СК. 

В администрации Красносельского района сообщили ЗАКС.Ру, что в курсе визита силовиков, однако за подробностями посоветовали обратиться к правоохранительным органам. Представители комитета по здравоохранению Ленинградской области также заявили, что задержание сотрудника больницы не связано с его трудовой деятельностью в подведомственном им учреждении. 

По информации издания 47News, задержанным может быть Валерий Поречинский. Он занимает должность заместителя главного врача в больнице с апреля 2024 года. В СК сообщили, что для подозреваемого будут просить суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. 

фото ЗАКС.Ру


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