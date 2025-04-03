Суд назначил СИЗО и домашний арест сотрудникам ГАИ по делу о взятке

Красносельский районный суд определился с мерой пресечения для двух сотрудников ГАИ по делу о получении взятки (п. а ч. 5 ст. 290 УК РФ), рассказала 3 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. До конца весны Александру Бокову предстоит находиться под домашним арестом, его коллегу Руслана Тумарова на тот же срок определили в СИЗО.

По версии следствия, инспектор Боков и старший инспектор Тумаров предложили петербуржцу заплатить им взятку в размере 80 тысяч рублей в обмен на помощь с правами. Требуемую сумму они якобы получили 4 октября 2023 года, тогда же силовики внесли в информационный ресурс "ФИС ГИБДД-М" неверные данные о дате постановки в розыск и об утрате гражданином водительских прав. Согласно внесенной информации, водитель утратил документ 29 декабря 2020 года. Подобная схема имела целью уберечь гражданина от лишения специального права управлять транспортным средством за совершенное нарушение.

В суде следствие ходатайствовало о назначении Бокову домашнего ареста. Суд просьбу удовлетворил, фигуранту запрещено покидать и менять место проживания, общаться с участниками по делу и пользоваться интернетом, почтой и телеграфом. В случае с Тумаровым следствие настаивало на отправке его под стражу. Адвокат просил домашний арест, апеллируя к наличию у подзащитного семьи, к его социальной адаптированности, а также высказывая сомнения в показаниях Бокова. Суд доводы защиты не услышал.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру