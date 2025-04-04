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Новости 4 апреля, 11:05

Летом в Петербурге появится четыре сада-трансформера

фото ЗакС политика Летом в Петербурге появится четыре сада-трансформера

Власти Петербурга собираются разместить на лето четыре сада-трансформера. Кроме благоустройства площади на площади перед Мариинским дворцом, похожие объекты появятся в Кронштадте, в Московском районе и на Университетской набережной на Васильевском острове. О планах рассказал во время прямой линии 3 апреля вице-губернатор Евгений Разумишкин, который курирует в городе вопросы ЖКХ. 

- Запланированы, безусловно, этот адрес [Исаакиевская площадь], на Московском проспекте, безусловно, Якорная площадь в Кронштадте, которая в прошлом году, к сожалению, не получилась, но были объективные на самом деле факты, это Университетская набережная, вся набережная, - сказал Разумишкин. 

Чиновник также добавил, что в 2025 году садово-парковые предприятия, которые могут принимать участие в конкурсных отборах на установку садов-трансформеров, сохранят тренд на использование материалов, произведенных в России. 

Напомним, сад-трансформер стали размещать у здания Законодательного собрания в 2023 году. Обычно он начинает свою работу к годовщине основания Петербурга, к 27 мая. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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