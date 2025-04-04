"Яблоко" внесло в ЗакС проект о доступе к архивным делам нереабилитированных лиц

Проект федеральной инициативы о порядке доступа к архивным делам нереабилитированных лиц внесла на рассмотрение Законодательного собрания фракция "Яблоко", информация об этом имеется в электронной базе на сайте парламента Петербурга. Поправками уточняется текст действующего закона "О реабилитации жертв политических репрессий".

Действующая редакция закона устанавливает за реабилитированными гражданами и их родственниками право на изучение материалов прекращенных уголовных и административных дел, а также на получение копий документов. В то же время в тексте закона отсутствует регламентация доступа к материалам прекращенных уголовных и административных дел в отношении нереабилитированных лиц, отмечают авторы проекта в пояснительной записке.

Сложившаяся ситуация привела к ограничению доступа к материалам дел в отношении нереабилитированых граждан, полагают в "Яблоке". Парламентарии ссылаются при этом на позицию Конституционного суда о том, что доступ к подобным материалам "должен осуществляться по правилам, которые регулируют доступ к материалам государственных архивов". Это означает возможность ознакомления с документами при условии отсутствия в них государственной, семейной, личной или иных видов охраняемых законом тайн. Предложенный "яблочниками" проект закрепляет в законе подобные правила обращения с архивной документацией.

В пояснительной записке отмечается со ссылкой на данные Главной военной прокуратуры, что в период с 1991 по 2019 год было реабилитировано 124,5 тысячи лиц. В то же время отказ в реабилитации получили 176,8 тысячи лиц, а 16,8 тысячи человек были признаны судами не подлежащими реабилитации. Согласно информации МВД, с 1992 года было выдано 2,8 млн справок о реабилитации, отказ в выдаче справок получили свыше 824 тысяч человек.

Отказ в реабилитации может быть связан с фактом сотрудничества гражданина с нацистами. "Информация об этих лицах закрыта для исследователей по причине отсутствия упоминания порядка ознакомления с делами нереабилитированных лиц в статье 11 Закона Российской Федерации", — отмечают в "Яблоке", ссылаясь при этом на позицию президента о важности обеспечения доступа к документам о преступлениях нацистов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру