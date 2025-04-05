Пользователи сообщили о сбое в работе приложений двух банков и СБП

По данным сервиса Downdetector, наблюдаются проблемы в работе сервисов "Альфа-банка" и "Т-банка". Пользователи сообщают, что у них не проходит оплата и не работают карты.

Также в Downdetector зафиксированы проблемы с Системой быстрых платежей (СБП). На сайте сообщается, что не работают переводы.

Проблемы начали фиксировать около 10:00 часов по Москве. Большинство жалоб поступает из столицы, Санкт-Петербурга, Тверской области, Республики Мордовия и других регионов.

В пресс-службе "Альфа-банка" сообщили vc.ru, что сбоя нет. В банке заявили, что у некоторых клиентов временно могут не проходит переводы из-за технических работ, но скоро всё заработает.

Фото: ЗАКС.Ру