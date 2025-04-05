Депутат Алескеров продиктовал "Тотальный диктант"

Депутат Законодательного собрания Петербурга от" Справедливой России - За правду" Андрей Алескеров выступил диктором на "Тотальном диктанте" 5 апреля в библиотеке "Остров сокровищ". Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

"Тотальный диктант - не просто один день в году, это большой праздник русского языка для участников, читающих текст и организаторов! Для меня - замечательная возможность попробовать себя в новом амплуа", - написал Алескеров.

"Тотальный диктант" в Петербурге прошел на 170 площадках, пишет "МК Петербург". По данным издания, участие в мероприятии приняли более 7,5 тысячи человек.

Напомним, "Тотальный диктант" проводят по всей России ежегодно. Любой желающий может принять участие и проверить свой уровень знания русского языка. Результаты диктанта должны стать известны к концу апреля.

Фото: Telegram-канал Андрея Алескерова