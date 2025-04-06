Депутат ЗакСа попросил Беглова выкупить особняк Гейрота в Петергофе

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Михаил Барышников направил обращение губернатору города Александру Беглову с предложением выкупить особняк Гейрота, включенный в перечень объектов культурного наследия регионального значения. По задумке парламентария, в нем городские власти могли бы разместить образовательные и досуговые организации, либо учреждения культуры.

"Здание имеет ответственное положение с градостроительной точки зрения в самом центре г. Петергофа, расположено на Т-образном перекрестке улицы Бородачева и Никольской улицы, имеет вид на Ольгин пруд. Рядом расположены культурный центр "Каскад", отдел ЗАГС, МФЦ, отдел образования, медицинские центры и больница", - сообщил Барышников в своих соцсетях.

Здание в стиле неоренессанс построено в 1856 году по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Оно находится практически в самом центре Петергофа. Здание было выкуплено банком "Санкт-Петербург", который отреставрировал исторический объект и организовал в нем местное отделение. Сейчас банк принял решение о продаже здания, отмечает депутат Барышников в своем Telegram-канале.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Михаила Барышникова