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Новости 6 апреля, 22:22

Бельский про Овечкина: "Гордимся всей страной"

фото ЗакС политика Бельский про Овечкина: "Гордимся всей страной"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский отреагировал на 895-ю шайбу, забитую капитаном хоккейной команды Washington Capitals Александром Овечкиным в матче против команды New York Islanders 6 апреля. Овечкин официально побил рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки и стал самым лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ. 

"Легенда! Гордимся всей страной!" - написал председатель городского ЗакСа в своем Telegram-канале. 

Свою публикацию Бельский сопроводил отрезком из трансляции матча, на котором Овечкин благодарит зрителей, болельщиков со всего мира, в частности из России, за поддержку. Также на историческое событие в своих соцсетях обратили внимание вице-губернатор Борис Пиотровский и депутат Заксобрания Дмитрий Панов.

Овечкин сравнялся с рекордом Гретцки накануне. При этом россиянину для этого потребовалось 1486 матчей, на один меньше, чем его канадскому коллеге. Рекорд Гретцки держался больше четверти века - с 1999 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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