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Новости 11:07

Беглов поздравил Матвиенко с днем рождения

фото ЗакС политика Беглов поздравил Матвиенко с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с днем рождения свою предшественницу, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая 7 апреля отмечает свое 76-летие. Обращение губернатора опубликовано в социальных сетях Беглова. Глава города пожелал Матвиенко крепкого здоровья и новых свершений. 

"Благодарны Валентине Ивановне за неизменную поддержку городских проектов. Она искренне любит наш город, уделяет Петербургу много внимания. Важные социальные инициативы, которые она отстаивает, меняют жизнь петербуржцев и жителей всей страны. От имени петербуржцев желаю Валентине Ивановне крепкого здоровья и новых свершений на благо нашей страны", - написал Беглов. 

Также с поздравлением к спикеру Совфеда и "просто выдающейся женщине" обратился председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Он отметил ее вклад в поддержку городских проектов и защиту интересов граждан. 

"От всей души поздравляю Валентину Ивановну с праздником! Доброго здоровья, бодрости духа и новых свершений во имя Родины", - написал Бельский. 

Матвиенко занимает пост председателя Совета Федерации с 2011 года. Она является первой женщиной на этом посту. Кроме того, она занимает эту должность дольше своих предшественников. Также с 2003 по 2011 год она была губернатором Петербурга. В 2017 году она была удостоена знака "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 
Матвиенко Валентина Ивановна




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