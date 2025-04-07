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Муниципал 14:35

Главу МО "Ланское" Артема Дорожкова наградили медалью апостола Петра

фото ЗакС политика Главу МО "Ланское" Артема Дорожкова наградили медалью апостола Петра

За усердные труды во славу Святой Церкви медаль апостола Петра вручили главе МО "Ланское" Артема Дорожкова. Торжественная церемония состоялась 6 апреля во время Всенощного бдения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в Благовещенском храме, сообщил муниципал в своем Telegram-канале. 

Также в этот день медалью были награждены главный регент храма Валерий Начаров и сотрудница храма Татьяна Орлова. 

Дорожков состоит в совете МО "Ланское" с 2014 года, тогда муниципальное образование называлось "Черная речка". Все три раза Дорожков принимал участие в выборах от "Единой России".

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Артема Дорожкова


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