Главу МО "Ланское" Артема Дорожкова наградили медалью апостола Петра

За усердные труды во славу Святой Церкви медаль апостола Петра вручили главе МО "Ланское" Артема Дорожкова. Торжественная церемония состоялась 6 апреля во время Всенощного бдения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в Благовещенском храме, сообщил муниципал в своем Telegram-канале.

Также в этот день медалью были награждены главный регент храма Валерий Начаров и сотрудница храма Татьяна Орлова.

Дорожков состоит в совете МО "Ланское" с 2014 года, тогда муниципальное образование называлось "Черная речка". Все три раза Дорожков принимал участие в выборах от "Единой России".

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Артема Дорожкова