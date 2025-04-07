Петербургский СК заинтересовался падением подростка через потолок Burger King

Следователи работают на месте инцидента, который произошел в воскресенье в торговом центре "Фиолент" на Юго-Западе Петербурге в воскресенье, 6 апреля. Там несовершеннолетняя девушка провалилась через потолок ресторана Burger King. Забраться на конструкцию ее вынудило желание достать "принадлежащая ей вещь", которую она уронила. СМИ писали, что этой вещью мог быть вейп.

"Пытаясь ее [вещь] достать, пролезла между лестницей и эскалатором на указанный участок, который под ее весом провалился, и несовершеннолетняя упала на пол заведения. Девочке была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении Следкома.

Сотрудники СК ведут проверку. Они намерены установить все обстоятельства инцидента, а также выявить причины и условия, которые привели к "данным последствиям". Ранее вопросом заинтересовались в прокуратуре Красносельского района. Представители надзорного ведомства хотят проверить объект на соблюдение градостроительного и иного законодательства в местах массового пребывания граждан.

Тем временем журналистам телеканала "78" удалось связаться с матерью ребенка. По ее словам, несовершеннолетняя в порядке.

Константин Леньков / Кадр из видео СК