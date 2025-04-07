Крупник: Использовать лошадей в качестве транспорта — негуманно

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник считает необходимым урегулировать порядок использования лошадей и других парнокопытных в качестве транспортного средства для развлечения туристов. По мнению парламентария, недобросовестные предприниматели не могут и не стремятся оказывать должный уход животным и используют их "в хвост и в гриву". Своими соображениями депутат поделился в своих социальных сетях.

"Я все больше встречаю мнений и сам в том убеждаюсь, что использование лошадей в качестве транспортного средства просто негуманно в наше время. То, как это происходит сегодня, не выдерживает критики: стремление частных лиц заработать небольшие деньги, используя "в хвост и в гриву" животное, которому они не могут обеспечить должный уход и эксплуатируют его 24 на 7", - написал Крупник в своем telegram-канале 7 апреля.

Крупник отмечает, что регулирование подобного вопроса потребует корректировки ряда законов, в том числе и на федеральном уровне. Например, в правилах дорожного движения прописано, что гужевая повозка является таким же транспортным средством, как и автомобиль, и может передвигаться по дорогам общего пользования по определенным правилам.

Однако если его коллеги придут к выводу, что туристский потенциал Петербурга напрямую зависит от такой сферы услуг, то эксплуатация лошадей для перевозки пассажиров должна перейти в ведение Смольного. Городские власти, по его мнению, смогут обеспечить животным нужные условия для жизни.

Отметим, на прошлой неделе в центре Петербурга произошло ДТП с каретой, запряженной лошадьми. Вопрос о регулировании такого вида ТС поднимался в городе и ранее. Депутаты МО "Владимирский округ" обсуждали возможные ограничения для гужевых повозок в 2021 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру