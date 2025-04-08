ТАСС: Ректора ПсковГУ задержали по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов 8 апреля задержали ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину в рамках расследования дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, следствие считает, что в вуз мог быть фиктивно трудоустроен несуществующий работник, в результате чего бюджету мог быть нанесен ущерб примерно в 10 млн рублей.

РИА "Новости" опубликовало видеозапись визита силовиков в ПсковГУ. Камеры засняли, как сотрудница правоохранительных органов сообщает Ильиной о возбужденном уголовном деле и просит подписать уведомление. "А если я не согласна с этим?" - спрашивает ректор. На это ей отвечают, что она может быть не согласна, но уведомить ее были обязаны.

Официальных сообщений правоохранительных органов об этом деле на данный момент нет.

Наталья Ильина была назначена и.о ректора ПсковГУ в 2019 году. Уже в 2020 году она была официально избрана на эту должность. В прошлом она также работа в Ульяновском государственном университете. Ильина является доктором биологических наук по специальностям микробиология и экология.

фото с сайта Министерства науки и высшего образования