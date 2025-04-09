Ржаненков обратился к правоохранителям из-за видео с извинениями подростков

Депутат Законодательного собрания Александр Ржаненков сообщил 9 апреля в своем Telegram-канале о том, что направил обращения руководству правоохранительных и следственных органов из-за видеозаписи с извинениями двух подростков. Школьники стали свидетелями конфликта со стрельбой в Колпино, после чего были вынуждены на коленях оправдываться за дачу показаний.

"Это видео — не просто грубость или подростковый конфликт, — оценил Ржаненков видеозапись с извинениями. — Это — попытка подменить ценности. Когда за правду стыдят, а за запугивание остается без внимания и ответа, общество получает опасный сигнал: молчание безопаснее честности".

Депутат рассказал, что в своих обращениях попросил адресатов взять ситуацию "под особый контроль". Он находит нужным проверить все обстоятельства дела, дать правовую оценку действиям участников происшествия и обеспечить защиту и поддержку свидетелям.

Также Ржаненков выразил мысль о том, что сложившаяся ситуация касается доверия к государству в целом, а также позиции, которую транслируют подрастающему поколению: "молчать и не вмешиваться — или поступать по закону, зная, что тебя защитят".

Конфликт со стрельбой у торгового центра "Меркурий" в Колпино произошел вечером 2 апреля. Сотрудники Росгвардии на месте задержали двоих мужчин, третьего немногим позже задержали полицейские. Все трое до лета отправлены под стражу по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга. О задержании четвертого предполагаемого участника происшествия стало известно 8 апреля.

После конфликта в сети появилась видеозапись, на которой двое несовершеннолетних свидетелей произошедшего были вынуждены извиняться перед жителями одной из северокавказских республик. Как сообщала "Фонтанка", после публикации записи сотрудники центра "Э" пришли к 16-летнему школьнику, а перед этим 15-летний юноша сам явился с родителями в отделение полиции и дал признательные показания.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру