Бюджетники получат первоочередное право на покупку жилья целевым назначением

Первоочередное право на покупку квартир целевым назначением могут получить сотрудники бюджетных учреждений и работники ЖКХ, ответственные за уборку внутриквартальных территорий и контейнерных площадок, следует из поправок в закон "О порядке и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга". Документ появился 9 апреля на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Как обозначено в тексте, для получения такого права упомянутые работники должны будут проработать не менее 10 лет на своих местах. Также действие положения планируют распространить на членов их семей.

Попутно в тексте закона переформулировать положение о продаже освободившихся комнат в коммунальных квартирах по заявлению жильцов, занимающих площадь менее установленной по нормативам. Текст закона предлагается дополнить ссылкой на пункт статьи 59 Жилищного кодекса, согласно которому такие граждане имеют право выкупа вслед за малоимущими соседями.

Также проектом предусмотрено, что выкуп целевым назначением станет невозможен для граждан, заключивших договоры найма на основании решений органов госвласти Петербурга после наступления 2025 года. Сейчас в законе отсутствуют какие-либо временные ограничения для этого.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру