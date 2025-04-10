Силовики изъяли книги в ходе проверки в "Подписных изданиях"

В ходе проверки в книжном магазине "Подписные издания" на Литейном проспекте была изъята часть продаваемой продукции, сообщила 10 апреля "Фонтанка". По информации издания, в рейде участвовали сотрудники прокуратуры, а целью мероприятия стал поиск книг на тему ЛГБТ*. Интерес ведомства возник к продукции издательства Ad Marginem.

Какие именно книги были изъяты, работники магазина сказать затруднились. "Не разглядели, что забирали", — приводит "Фонтанка" их слова. В целом же от дачи комментариев книготорговцы предпочли воздержаться, сославшись на то, что директор и часть их коллег находятся в Москве на книжной ярмарке. При этом они отметили, что магазин работает в штатном режиме и что для них это первая подобная проверка.

Telegram-канал "Mash на Мойке" заявил ранее, что причиной проверки послужили жалобы на продаваемую магазином продукцию. Основатель "Подписных изданий" Михаил Иванов заявил Telegram-каналу "Ротонда" о получении уведомления касательно того, что в некоторых распространяемых книгах могут освещаться запрещенные темы. Также канал сообщил со ссылкой на сотрудников магазина о том, что проверяющие предъявили им список из 48 книг, которые следует убрать из продажи.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга, фото: pixabay