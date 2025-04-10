В конце апреля в Петербурге пройдет заседание Совета законодателей

С 27 по 28 апреля в Петербурге пройдут мероприятия Совета законодателей при Федеральном собрании. Северную столицу в эти дни посетят спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщила "Парламентская газета" 10 апреля.

Само заседание совета состоится в 11 часов 28 апреля в Таврическом дворце. Накануне, 27 апреля запланировано заседание президиума Совета законодателей, которое пройдет под руководством заместителей председателя СФ Андрея Яцкина и Ирины Яровой.

"Одной из главных тем станет противодействие нацизму и сохранение исторического наследия", - приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как отмечает "Фонтанка", в 2024 году на встречу в Таврический дворец приехал президент Владимир Путин. Будет ли он выступать с речью в этот раз - в Кремле пока не сообщали.

Константин Леньков / Фото Государственная дума