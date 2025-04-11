В Госдуме обсудят возвращение пива на стадионы

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту совместно с комитетом по экономической политике организуют круглый стол для рассмотрения вопроса возвращения продажи пива на стадионах, сообщил ТАСС вечером 10 апреля. Об этом изданию рассказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Возвращение продажи пива на стадионы даст необходимый импульс и поддержку индустрии спорта. И многие ведомства поддержали эту инициативу. <…> На следующей неделе мы проведем совещание для подготовки к круглому столу с комитетом по экономической политике, где обсудим все острые вопросы по этой теме", - приводит слова Свищева ТАСС.

Ранее в поддержку этой идеи высказался министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

"У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво нужно, потому что это часть зрелища, это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, это культура боления", - заявил Дегтярев.

При этом глава комитета по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил ТАСС, что вопрос о возвращение пива на стадионы не входит в повестку комитета. В свою очередь, с критикой этой идеи выступили в комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Зампред комиссии Валентин Работенко высказал мнение, что возвращение пива отбросит назад работу по популяризации здорового образа жизни. В предыдущие годы против этой инициативы также высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ) и Минспорте. Традиционными противниками пива на стадионах являются Минздрав и федеральный проект "Трезвая Россия".

Отметим, что о возобновлении работы по возвращению пива на стадионы Дмитрий Свищев заявлял еще в октябре 2024 года во время форума "Россия - спортивная держава".

В России продавать пиво на спортивных объектах запрещено с 1 января 2005 года. Отметим, что запрет не распространялся на период проведения чемпионата мира по футболу в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Анастасия Луценко, фото: unsplash