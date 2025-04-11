Беглов подписал постановление о субсидиях на пользование банями

Петербургские бани получат субсидии от Смольного на предоставление услуг ряду категорий петербуржцев, сообщили 11 апреля в администрации губернатора. Постановление об этом подписал глава города Александр Беглов. Максимальная стоимость помывки не превысит 100 рублей.

Субсидии предназначаются баням, оказывающим услуги по предельной стоимости. Благодаря этому попариться смогут малоимущие и многодетные петербуржцы, а также инвалиды, пенсионеры и граждане, проживающие в неблагоустроенном жилищном фонде, а также участники СВО.

Предельная стоимость услуги в отделении первого разряда составит 100 рублей за 1,5 часа помывки. В отделении второго разряда попросят заплатить 85 рублей. Каждый льготный посетитель сможет помыться в бане не чаще двух раз в неделю.

"Участникам СВО банные услуги будут предоставляться бесплатно", — отдельно отмечается в сообщении Смольного.

Для посещения бани достигшие возраста 14 лет горожане из указанных категорий должны будут предъявить Единую карту петербуржца, а дети 7-14 лет — удостоверяющие личность документы. От участников СВО потребуют документы, удостоверяющие личность, вкупе с бумагами об имеющемся статусе.

Субсидии будут предоставляться зарегистрированным в Петербурге юридическим лицам, оказывающим банные услуги. Получение средств государственными учреждениями не предусмотрено.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру