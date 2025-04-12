Беглов поздравил петербуржцев с Днем космонавтики

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам по случаю Дня космонавтики. В своем обращении, приуроченном к 64-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос, глава города отметил роль Северной столицы в истории производства комплектующих для ракетно-космической отрасли.

"Космос – наша общая гордость и важное стратегическое преимущество России. Развитие отрасли, как заявил Президент Владимир Путин, оказывает огромное влияние на экономику, обороноспособность и будущее страны", - говорится в обращении.

Губернатор подчеркнул, что в Петербурге и сейчас "продолжают славные дела" ученых и инженеров: завод "Арсенал" производит космические аппараты, Обуховский завод участвует в создании спутников. Первый частный российский космический аппарат - тоже из Петербурга, отметил Беглов.

"Продолжая укреплять лидерские позиции России в освоении космоса, Северная столица сегодня остается важнейшим центром создания новейшей космической техники и подготовки специалистов. Желаю всем работникам ракетно-космической отрасли здоровья, благополучия и новых успехов во славу нашего города и Отечества!" - обратился Беглов.

Также работников и ветеранов ракетно-космической отрасли поздравил президент Владимир Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства назвал 12 апреля праздником, объединяющим все поколения россиян. Использование космических систем и освоение Вселенной является сферой высочайшей глобальной конкуренции, добавил он, а ракетно-космическая отрасль должна стать "локомотивом" роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета и даже повышения качества жизни во всех регионах страны.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру