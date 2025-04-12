"Петроцентр" воспринял "с улыбкой" санкции Зеленского

Главный редактор газеты "Петербургский дневник" и генеральный директор издательского центра правительства Петербурга "Петроцентр" Кирилл Смирнов прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении организации. По его словам, в редакции эту информацию восприняли "с улыбкой", передает агентство ТАСС 11 апреля.

"Новость о том, что нелегитимный президент Украины ввел санкции против АО "Петроцентр", издателя газеты "Петербургский дневник", в нашей редакции восприняли с улыбкой. <...> Раз внесли в список, значит есть за что, и мы работаем в правильном направлении", - сказал Смирнов.

Накануне стало известно, что Зеленский ввел санкции против 18 юридических лиц и 130 физических лиц. Среди них, кроме "Петроцентра", оказались другие российские издания и журналисты.

Смирнов возглавляет "Петроцентр" с 2020 года. Главным редактором "Петербургского дневника" он был назначен осенью 2017 года. Также он занимал должность заместителя председателя комитета по печати.

Константин Леньков / Фото Смольный