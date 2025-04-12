На Оксимирона* составили протокол по иноагентской статье

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы административного дела в отношении рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон*. Ему вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34 КоАП). Материалы поступили в суд 10 апреля, обратило внимание издание "Медиазона"**.

Поводом для составления протокола стало непредставление Федоровым* сведений в уполномоченный орган, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Рэперу может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Дата заседания еще не назначена.

С мая 2024 года Федоров* находится в розыске. На него возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ст. 330.1 УК)

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес издание "Медиазона" в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру