На празднование Дня МО "Северный" пригласят оленя

Местная администрация МО "Северный" опубликовала закупку на организацию Дня муниципального образования. На эти цели из местного бюджета готовы выделить до 1,9 млн рублей. Событие состоится 24 мая в Муринском парке и будет приурочено ко Дню полярника. Еще там должна быть фотозона с северным оленем и не менее десяти дрессированных собак породы хаски.

Во время мероприятия на площадке будут проводить мастер-классы, дегустацию блюд, организуют несколько выставок, посвященных Заполярью. Для гостей праздника закупят конфеты, в том числе "Мишку на Севере" и игрушку-антистресс "Снежок". Во второй половине дня в парке пройдет концерт, на котором, согласно конкурсной документации, будет не менее десяти коллективов, а также хедлайнер мероприятия. Примерный список артистов в закупке не приводится.

Прием заявок от потенциальных исполнителей будут принимать до 21 апреля. Согласно размещенным закупкам, в последний раз муниципалы из МО "Северный" организовывали праздник ко дню округа в 2021 году. Тогда на мероприятие потратили менее 850 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото Смольный