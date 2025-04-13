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Новости 13:57

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Петербурга в Шарм-эш-Шейх

фото ЗакС политика Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Петербурга в Шарм-эш-Шейх

Северо-Западная транспортная прокуратура следит за ситуацией с задержкой вылета самолета авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Петербурга в Шарм-эш-Шейх, сообщили в ведомстве 13 апреля. Борт должен был вылететь сегодня, однако был отложен до завтра. 

По данным прокуратуры, предварительная причина задержки вылета связана с поздней подачей воздушного судна. Пассажирам предоставлены напитки, горячее питание, а также размещение в гостинице. 

Это уже второй случай на этой неделе, когда транспортная прокуратура региона вынуждена работать в Пулково. Накануне самолет этой же авиакомпании задержал вылет рейса в Хургаду. Самолет вылетел в Египет на 20 часов позже запланированного времени.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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