Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Петербурга в Шарм-эш-Шейх

Северо-Западная транспортная прокуратура следит за ситуацией с задержкой вылета самолета авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Петербурга в Шарм-эш-Шейх, сообщили в ведомстве 13 апреля. Борт должен был вылететь сегодня, однако был отложен до завтра.

По данным прокуратуры, предварительная причина задержки вылета связана с поздней подачей воздушного судна. Пассажирам предоставлены напитки, горячее питание, а также размещение в гостинице.

Это уже второй случай на этой неделе, когда транспортная прокуратура региона вынуждена работать в Пулково. Накануне самолет этой же авиакомпании задержал вылет рейса в Хургаду. Самолет вылетел в Египет на 20 часов позже запланированного времени.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру