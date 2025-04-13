ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:55

Красногвардейский район обновил свой символ в годовщину основания

фото ЗакС политика Красногвардейский район обновил свой символ в годовщину основания

В 52-ю годовщину основания Красногвардейского района Петербурга районная администрация представила свой новый символ. Им стал жернов Охтинского порохового завода, сообщил глава района Андрей Хорт в своем Telegram-канале 13 апреля. 

"Пришли к выводу, что у нашего района есть свой уникальный символ, который несет в себе глубокий смысл. Жёрнов Охтинского порохового завода лаконичен, подчеркивает богатую историю района, стремление динамично развиваться и сохранять лидирующие позиции. Прежний символ, безусловно, был красивым и запоминающимся, но настало время повернуться в сторону нашего района", - написал Хорт. 

Как объяснили в районной администрации, жернова использовались для измельчения пороховой смеси до однородной массы. Расположенный на территории района Охтинский пороховой завод, основанный Петром Первым в 1715 году, использовал именно эту, самую современную на тот момент технологию. Завод поставлял порох для нужд Северной войны. 

Новый символ разместили в холле администрации района на Среднеохтинском проспекте. Также новую символику разместили и на официальных ресурсах районной администрации. 

Константин Леньков / Фото Андрей Хорт


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 апреля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама