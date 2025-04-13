Красногвардейский район обновил свой символ в годовщину основания

В 52-ю годовщину основания Красногвардейского района Петербурга районная администрация представила свой новый символ. Им стал жернов Охтинского порохового завода, сообщил глава района Андрей Хорт в своем Telegram-канале 13 апреля.

"Пришли к выводу, что у нашего района есть свой уникальный символ, который несет в себе глубокий смысл. Жёрнов Охтинского порохового завода лаконичен, подчеркивает богатую историю района, стремление динамично развиваться и сохранять лидирующие позиции. Прежний символ, безусловно, был красивым и запоминающимся, но настало время повернуться в сторону нашего района", - написал Хорт.

Как объяснили в районной администрации, жернова использовались для измельчения пороховой смеси до однородной массы. Расположенный на территории района Охтинский пороховой завод, основанный Петром Первым в 1715 году, использовал именно эту, самую современную на тот момент технологию. Завод поставлял порох для нужд Северной войны.

Новый символ разместили в холле администрации района на Среднеохтинском проспекте. Также новую символику разместили и на официальных ресурсах районной администрации.

Константин Леньков / Фото Андрей Хорт