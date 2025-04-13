ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:28

Путин продолжает играть в хоккей, заявил Песков

фото ЗакС политика Путин продолжает играть в хоккей, заявил Песков

Президент России Владимир Путин продолжает играть в хоккей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает агенство ТАСС 13 апреля. Песков подчеркнул, что это единственное, что он знает. 

"Он играет, он играет регулярно в хоккей. Это единственное, что я знаю", - приводит слова Пескова ТАСС. 

Исходя из материалов на сайте Кремля, в последний раз российский лидер публично выходил на лед с клюшкой в феврале 2019 года. Тогда он вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко принял участие в тренировочной игре на ледовой арене в Сочи. 

Сам Песков в последний раз надевал коньки сегодня, 13 апреля. Он вышел на лед с цветами во время ледового шоу своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Супруги станцевали под песню "А он мне нравится".  

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 апреля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама