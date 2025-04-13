Путин продолжает играть в хоккей, заявил Песков

Президент России Владимир Путин продолжает играть в хоккей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает агенство ТАСС 13 апреля. Песков подчеркнул, что это единственное, что он знает.

"Он играет, он играет регулярно в хоккей. Это единственное, что я знаю", - приводит слова Пескова ТАСС.

Исходя из материалов на сайте Кремля, в последний раз российский лидер публично выходил на лед с клюшкой в феврале 2019 года. Тогда он вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко принял участие в тренировочной игре на ледовой арене в Сочи.

Сам Песков в последний раз надевал коньки сегодня, 13 апреля. Он вышел на лед с цветами во время ледового шоу своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Супруги станцевали под песню "А он мне нравится".

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля