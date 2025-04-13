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Новости 13 апреля, 18:48

Андрея Радина переизбрали на пост главы Союза журналистов Петербурга и ЛО

На очередном съезде Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области 13 апреля делегаты приняли решение о переизбрании Андрея Радина на пост председателя объединения, сообщил Telegram-канал "СаМИ". Его кандидатуру рекомендовало правление. Радин возглавляет структуру с апреля 2021 года. 

Также во время съезда участники заслушали доклад Радина о работе союза. 

Радин работает в отрасли с начала 1990-х. Занимал должность главного редактора телеканала НТВ в Петербурге, был гендиректором и главным редактором канала "100ТВ". Выступал в роли ведущего. В 2014 году работал в администрации Ленинградской области - возглавлял комитет по печати.

Константин Леньков


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