Губернаторский фуршет на ПМЮФ в 2025 году обойдется в сумму до 7,2 млн рублей

На организацию фуршета от имени губернатора Петербурга Александра Беглова в рамках проведения Петербургского международного юридического форума собираются потратить до 7,2 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующая закупка была опубликована комитетом по культуре Петербурга 14 апреля. Мероприятие пройдет в Центральном районе города. Заказчик ищет площадку, способную вместить 1700 человек.

В Смольном с помощью планируемого мероприятиях хотят укрепить имидж Петербургского международного юридического форума как уникального события для диалога представителей различных сообществ. Также в целях мероприятия - поддержание делового имиджа Северной столицы и развитие международного сотрудничества в сфере экономики, бизнеса и права. Культурная составляющая фуршета будет представлена ансамблем казачьей песни под руководством заслуженного деятеля искусств, а также автора-исполнителя.

На питание участников собираются потратить порядка 3,5 млн рублей. Еще 1,5 млн должны пойти на организацию светового и музыкального сопровождения фуршета. Декор площадки оценили в 1,3 млн рублей. Отметим, в 2024 году меропориятие от имени губернатора во время ПМЮФ обошлось в 2,4 млн рублей.

Напомним, Петербургский международный юридический форум в 2025 году пройдет с 19 по 21 мая. Основные мероприятия пройдут в "Экспофоруме".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру