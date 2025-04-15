На призыв МО "Волковское" по поиску "однофамильцев" откликнулись 18 человек

За неделю после старта акции МО "Волковское" по поиску жителей с "волчьей" фамилией откликнулись 18 человек, рассказал ЗАКС.Ру глава местной администрации Михаил Раимов 15 апреля. Пока на призыв откликнулись только однофамильцы - почти два десятка Волковых. Для них муниципалы подготовят особенные подарки ко Дню муниципального образования, который будут отмечать 11 мая. В муниципалитете подобную акцию проводят впервые.

В беседе с ЗАКС.Ру Раимов отметил, что в некоторых средствах массовой информации акцию муниципального неправильно интерпретировали - якобы МО будет награждать только избранных жителей с "правильной" фамилией. Он подчеркнул, что никто из жителей не останется без поздравления.

- Абсолютно всех [поздравим], естественно, все в рамках законодательства. У нас есть сувенирная продукция за счет средств бюджета с расходными обязательствами непосредственного на наших жителей, но у нас есть иные источники, есть спонсоры - поэтому поздравим всех. Волковых, которые живут здесь, которые считают себя жителем, не важно, есть у него прописка или нет - он не будет обделен нашим внимание. Мы только за то, чтобы больше людей участвовали, - рассказал Раимов.

Непосредственно праздничная программа запланирована на 17 мая. По словам Раимова, при организации мероприятий муниципалы будут ориентироваться на опыт коллег из Курортного района (сам Раимов раньше был главой МО "Поселок Солнечное"), в частности, Зеленогорска. Например, в планах провести "парад собаководов", поскольку волки и собаки одного семейства. Напомним, в Зеленогорске ежегодно проводится парад такс.

Константин Леньков / Фото Unsplash